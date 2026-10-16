Геркус назвал фаворита матча "Локомотив" – "Краснодар" и объяснил, от кого зависит результат

Фото: ФК "Краснодар"

"Когда у "Краснодара" все в порядке, " Локомотиву " остановить его невозможно. Но " Краснодар " действительно явно сбавил обороты. Надо смотреть, найдет ли Мусаев мотивацию. Тут скорее все в руках "Краснодара". Результат этой встречи зависит от "Краснодара", а не от "Локомотива". Как это ни печально для болельщиков "Локо", — заявил Геркус.

Геркус поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ, который состоится 17 октября в Москве. По мнению функционера, несмотря на спад результатов, краснодарцы остаются фаворитами противостояния.При этом бывший руководитель железнодорожников отметил, что неудачная форма соперника оставляет москвичам шансы на положительный результат."Если краснодарцы будут играть на полную, то заберут свои три очка, если будут сильно слабее, как мы видели во вторник в Кубке, то, конечно, у "Локомотива" появляются шансы", — добавил он.После десяти туров "Краснодар" занимает четвертое место в РПЛ с 21 очком, тогда как "Локомотив" располагается на 13-й строчке, набрав десять баллов.