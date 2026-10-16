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Мостовой заявил, что клубы РПЛ должны сами предлагать Дзюбе продолжить карьеру

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой выразил уверенность, что 38-летний Артем Дзюба еще способен приносить пользу клубам РПЛ, и призвал команды проявить инициативу в приглашении нападающего.
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press
Мостовой прокомментировал возможное завершение карьеры Дзюбы, который остается без клуба после ухода из тольяттинского "Акрона" в мае 2026 года.

"Конечно, может! Только не Дзюба должен искать команду, а команда должна ему позвонить и сказать: "Приходи к нам", — заявил Мостовой.

Бывший полузащитник отметил, что Дзюбе необязательно выполнять большой объем беговой работы, поскольку его сильные стороны позволяют эффективно действовать в штрафной площади.

"Ему ведь уже необязательно много бегать. Можно стоять впереди, принимать мячи, делать скидки партнёрам. Он умеет это делать. Почему нет? Я считаю, что он ещё способен приносить пользу. В том же "Акроне" он был в порядке", — добавил Мостовой.

Также эксперт подчеркнул необходимость устраивать известным российским спортсменам полноценные прощальные матчи, отметив, что подобная традиция в стране развита недостаточно.

Напомним, Дзюба является лучшим бомбардиром в истории российского футбола с 248 голами. Ранее нападающий допустил завершение карьеры, однако его представитель Леонид Гольдман сообщил, что окончательное решение пока не принято. Сам футболист хотел бы достичь отметки в 250 забитых мячей.

Источник: "Матч ТВ"

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