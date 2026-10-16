Мостовой заявил, что клубы РПЛ должны сами предлагать Дзюбе продолжить карьеру

"Конечно, может! Только не Дзюба должен искать команду, а команда должна ему позвонить и сказать: "Приходи к нам", — заявил Мостовой.
Бывший полузащитник отметил, что Дзюбе необязательно выполнять большой объем беговой работы, поскольку его сильные стороны позволяют эффективно действовать в штрафной площади.
"Ему ведь уже необязательно много бегать. Можно стоять впереди, принимать мячи, делать скидки партнёрам. Он умеет это делать. Почему нет? Я считаю, что он ещё способен приносить пользу. В том же "Акроне" он был в порядке", — добавил Мостовой.
Также эксперт подчеркнул необходимость устраивать известным российским спортсменам полноценные прощальные матчи, отметив, что подобная традиция в стране развита недостаточно.
Напомним, Дзюба является лучшим бомбардиром в истории российского футбола с 248 голами. Ранее нападающий допустил завершение карьеры, однако его представитель Леонид Гольдман сообщил, что окончательное решение пока не принято. Сам футболист хотел бы достичь отметки в 250 забитых мячей.
Источник: "Матч ТВ"