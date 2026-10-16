"Жесть, что он вытворял". Радимов разгромил защитника "Краснодара" после матча с "Зенитом"

Фото: ФК "Краснодар"

"Пальцев — легенда этой недели. Он что вытворял с "Зенитом"… Жесть за 45 минут! Они кидали аут, причём аут кидал Глушенков. Помните? Пальцев был ровно на таком же расстоянии от своих ворот, как Глушенков. Глушенков прибежал в чужую вратарскую, Пальцев не добежал до своей штрафной", — заявил Радимов на YouTube-канале "Это футбол, брат!".