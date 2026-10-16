Дерби лидеров «Динамо» - ЦСКА и сможет ли «Краснодар» прервать серию без побед в матче с «Локо»: превью 11 тура РПЛ

«Крылья Советов» — «Факел»
В прошлом туре самарцы сыграли дома вничью с московским «Спартаком» (1:1), играя большую часть матча в большинстве. Эта ничья стала второй подряд для команды, а их безпроигрышная серия достигла 6 игр (2 победы). В турнирной таблице подопечные Сергея Булатова идут 10-ми, имея в своем активе 12 очков.
Воронежцы в прошлом туре были разгромлены на своем поле «Локомотивом» (0:5). Это поражение стало для них уже седьмым в этом чемпионате, и клуб пошел на смену главного тренера, расставшись с Олегом Василенко.
На неделе команда под руководством исполняющего обязанности наставника Алексея Ребко одержала историческую победу в Кубке России над «Краснодаром». Ранее им это не удавалось сделать с 2011 года.
«Динамо» Махачкала — «Акрон»
Махачкалинцы в прошлом туре неожиданно крупно уступили на выезде «Оренбургу» (0:4). Это поражение стало для команды Вадима Евсеева третьим кряду и пятым в 6 последних играх. Несмотря на это дагестанский клуб продолжает удерживать шестую строчку в общем зачете.
В прошлом туре тольяттинцы проиграли в гостях «Ростову» (0:1). Таким образом прервалась серия красно-черных без поражений, которая насчитывала 4 встречи (три ничьих и победа). Коллектив Срджана Благоевича находится в зоне стыков, на 14-й позиции в РПЛ.
«Локомотив» — «Краснодар»
В прошлом туре москвичи разгромили в Воронеже «Факел» (5:0). Эта победа стала второй для красно-зеленых в этом чемпионате, однако на их турнирном положении она не сильно сказалась. На данный момент «железнодорожники» все еще располагаются в зоне стыковых матчей.
Краснодарцы в прошлом туре потерпели первое поражение в сезоне, проиграв дома «Зениту» (2:3). Тем временем их серия без побед в чемпионате составляет уже 4 матча (три ничьих), а в мидвик «быки» проиграли в родных стенах «Факелу» в кубковом поединке. Впору начать говорить о кризисе в команде Мурада Мусаева.
«Зенит» — «Ахмат»
Петербуржцы в прошлом туре обыграли на выезде «Краснодар» (3:2) и полноценно вернулись в чемпионскую гонку. Сине-бело-голубые побеждают в трех турах кряду и отстают от лидеров таблицы всего на одно очко.
В прошлом туре грозненцы поделили на своем поле очки с «Балтикой» (0:0). У команды Станислава Черчесова только одна победа в последних пяти турах (три ничьих и поражение). В турнирной таблице чеченский клуб идет 11-м.
«Динамо» — ЦСКА
Центральный матч тура пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена».
В прошлом туре бело-голубые выиграли в Казани у «Рубина» (1:0). Подопечные Сандро Шварца довели свою победную серию до шести игр подряд и взлетели на первую строчку в чемпионате.
«Армейцы» после паузы на сборные легко разделались на своем поле с «Родиной» (3:0). Красно-синие остались последними, кто еще не познал горечи поражения в этом розыгрыше РПЛ (6 побед, 4 ничьих), и располагаются на второй строчке, уступая своему предстоящему сопернику только по дополнительным показателям.
«Спартак» — «Рубин»
Красно-белые в прошлом туре сыграли в гостях вничью с «Крыльями Советов» (1:1). Большую часть встречи москвичи провели в меньшинстве и даже сумели повести в счете, но три очка не удержали. В активе подопечных Хуана Карседо 20 набранных баллов и место в топ-5.
В прошлом туре казанская команда минимально проиграла перед своими болельщиками московскому «Динамо» (0:1). Это поражение стало лишь вторым для «рубиновых» в нынешнем чемпионате и прервало их восьмиматчевую серию, которая насчитывала две победы и шесть ничьих.
«Балтика» — «Ростов»
В прошлом туре калининградцы увезли из Грозного ничью с «Ахматом» (0:0). Серия без побед команды Андрея Талалаева насчитывает четыре матча подряд (две ничьих и два поражения). Однако «балтийцы» продолжают держаться в верхней половине таблицы, занимая 7-е место.
Ростовчане в прошлом туре переиграли у себя дома «Акрон» (1:0). Эта победа прервала их двухматчевую серию из поражений и стала первой под руководством нового главного тренера Дмитрия Кириченко. Южане набрали 11 баллов и располагаются на 11-й позиции в общем зачете.
«Родина» — «Оренбург»
Завершится тур в понедельник в Химках.
Дебютант лиги в прошлом туре крупно проиграл в столичном дерби ЦСКА (0:3). Однако, стоит упомянуть, что у нового наставника команды Джонатана Альбы на подготовку после сборной совсем не было времени. Москвичи проиграли пять раз в шести встречах, а последняя, и она же единственная, победа в РПЛ была далеком 3-м туре.
Оренбуржцы в прошлом туре разгромили на своем поле махачкалинское «Динамо» (4:0). Эта победа прервала неудачную серию подопечных Ильдара Ахметзянова (6 ничьих и два поражения) и стала второй в нынешнем чемпионате. Таким образом команда поднялась на 8-ю строчку и находится ровно посередине пелотона.
Фото: РПЛ, ФК "Локомотив", ПФК "Крылья Советов"