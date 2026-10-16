Лихачев оценил чемпионские перспективы "Спартака" после победы над "Родиной"

"Я бы сказал, все неплохо. Очередная победа в Кубке, где наконец выстрелил Даку. Добавит ему уверенности перед двумя ответственными матчами чемпионата против "Рубина" и ЦСКА", — заявил тренер.
По мнению Лихачева, предстоящие встречи помогут определить реальные перспективы команды в чемпионской гонке.
"Я думаю, что у "Спартака" есть не только желание бороться за "золото" в этом сезоне, но и соответствующий потенциал. Некоторые матчи проводят слабее своих возможностей, но в целом высокие шансы оказаться в тройке призеров", — подчеркнул специалист.
Михаил Пукшанский, Rusfootball.info