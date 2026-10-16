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Лихачев оценил чемпионские перспективы "Спартака" после победы над "Родиной"

Заслуженный тренер России Михаил Лихачев в эксклюзивном интервью Rusfootball.info заявил, что московский "Спартак" обладает потенциалом для борьбы за чемпионство и имеет хорошие шансы завершить сезон в тройке призеров.
Фото: ФК "Спартак"
Лихачев прокомментировал победу красно-белых над "Родиной" со счетом 4:2 в Кубке России. Специалист отдельно отметил результативную игру Мирлинда Даку, оформившего дубль.

"Я бы сказал, все неплохо. Очередная победа в Кубке, где наконец выстрелил Даку. Добавит ему уверенности перед двумя ответственными матчами чемпионата против "Рубина" и ЦСКА", — заявил тренер.

По мнению Лихачева, предстоящие встречи помогут определить реальные перспективы команды в чемпионской гонке.

"Я думаю, что у "Спартака" есть не только желание бороться за "золото" в этом сезоне, но и соответствующий потенциал. Некоторые матчи проводят слабее своих возможностей, но в целом высокие шансы оказаться в тройке призеров", — подчеркнул специалист.

Михаил Пукшанский, Rusfootball.info

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