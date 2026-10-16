Экс-глава РПЛ объяснил, почему не хочет возвращения Дзюбы в "Спартак"

"Как болельщику мне это не понравилось бы. Однако у клуба есть руководители, и они должны принимать соответствующие решения", — заявил Хачатурянц.
Бывший глава РПЛ также считает, что организацией прощального матча нападающего должен заниматься другой клуб.
"Скорее, это должен сделать другой клуб, не "Спартак". Артём тяжело уходил, а я — за профессиональный подход. Игрок имеет право, если это лучше для его карьеры, перейти в другой клуб. Хотя мне больше по душе примеры Рауля и Месси, когда отдаёшь жизнь команде", — отметил функционер, подчеркнув, что не осуждает Дзюбу за его карьерные решения.
Напомним, Дзюба является воспитанником "Спартака", за основную команду которого выступал с перерывами до 2015 года. Последним клубом нападающего был тольяттинский "Акрон", который он покинул летом 2026 года. Сейчас футболист находится в статусе свободного агента.
Источник: Sport24