Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Ротор
19:00
СочиНе начат

Экс-глава РПЛ объяснил, почему не хочет возвращения Дзюбы в "Спартак"

Бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц признался, что как болельщик "Спартака" не хотел бы вновь видеть Артема Дзюбу в составе красно-белых, и высказался о возможном прощальном матче нападающего.
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press
Хачатурянц объяснил свое отношение к возможному возвращению 38-летнего форварда в московский клуб. По словам функционера, его огорчало поведение Дзюбы после перехода в другие команды, особенно празднования голов в ворота "Спартака".

"Как болельщику мне это не понравилось бы. Однако у клуба есть руководители, и они должны принимать соответствующие решения", — заявил Хачатурянц.

Бывший глава РПЛ также считает, что организацией прощального матча нападающего должен заниматься другой клуб.

"Скорее, это должен сделать другой клуб, не "Спартак". Артём тяжело уходил, а я — за профессиональный подход. Игрок имеет право, если это лучше для его карьеры, перейти в другой клуб. Хотя мне больше по душе примеры Рауля и Месси, когда отдаёшь жизнь команде", — отметил функционер, подчеркнув, что не осуждает Дзюбу за его карьерные решения.

Напомним, Дзюба является воспитанником "Спартака", за основную команду которого выступал с перерывами до 2015 года. Последним клубом нападающего был тольяттинский "Акрон", который он покинул летом 2026 года. Сейчас футболист находится в статусе свободного агента.

Источник: Sport24

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится