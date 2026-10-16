Лихачев назвал фаворита дерби "Динамо" – ЦСКА и указал на проблемы команды Шварца

Фото: ФК "Динамо"

ЦСКА на ходу, показывает хороший футбол, много забивает. Подходит к важнейшему матчу против " Динамо " в очень приличном психологическом и физическом состоянии. Все это, на мой взгляд, делает "армейцев" небольшим фаворитом. Тем более, у динамовцев проблемы с составом", — заявил Лихачев.

Лихачев оценил состояние московских клубов перед очной встречей в 11-м туре РПЛ. По мнению специалиста, армейцы подходят к принципиальному матчу в отличной форме, а участие основных футболистов в кубковой игре с "Ростовом" не должно сказаться на их готовности.При этом тренер положительно оценил работу Сандро Шварца, отметив прогресс "Динамо" в обороне и командных взаимодействиях. Однако специалист обратил внимание на недостаточное количество голевых моментов, которые создают бело-голубые."Смущает, что не так много голевых моментов создают. Отсутствие Касереса и Рубенса с ЦСКА — достаточно серьезная головная боль для Шварца. Посмотрим, как он решит эту проблему", — подчеркнул Лихачев.Матч "Динамо" – ЦСКА состоится 18 октября. После десяти туров обе команды набрали по 22 очка и возглавляют турнирную таблицу чемпионата России.