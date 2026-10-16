Лихачев назвал фаворита дерби "Динамо" – ЦСКА и указал на проблемы команды Шварца

"ЦСКА на ходу, показывает хороший футбол, много забивает. Подходит к важнейшему матчу против "Динамо" в очень приличном психологическом и физическом состоянии. Все это, на мой взгляд, делает "армейцев" небольшим фаворитом. Тем более, у динамовцев проблемы с составом", — заявил Лихачев.
При этом тренер положительно оценил работу Сандро Шварца, отметив прогресс "Динамо" в обороне и командных взаимодействиях. Однако специалист обратил внимание на недостаточное количество голевых моментов, которые создают бело-голубые.
"Смущает, что не так много голевых моментов создают. Отсутствие Касереса и Рубенса с ЦСКА — достаточно серьезная головная боль для Шварца. Посмотрим, как он решит эту проблему", — подчеркнул Лихачев.
Матч "Динамо" – ЦСКА состоится 18 октября. После десяти туров обе команды набрали по 22 очка и возглавляют турнирную таблицу чемпионата России.
Михаил Пукшанский, Rusfootball.info