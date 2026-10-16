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Лихачев объяснил, почему не стоит паниковать из-за серии неудач "Краснодара"

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев в эксклюзивном интервью Rusfootball.info оценил спад "Краснодара" и выразил уверенность, что Мурад Мусаев сумеет настроить команду на матч с "Локомотивом".
Фото: ФК "Краснодар"
Лихачев прокомментировал поражение краснодарцев от "Факела" со счетом 0:2 в Кубке России. По его мнению, сам по себе этот результат не представляет серьезной проблемы, однако неудача пришлась на затянувшуюся безвыигрышную серию.

"С точки зрения турнирного положения в Кубке для "Краснодара" это не страшно. Другое дело, что наложилась целая череда игр без побед", — отметил специалист.

Тренер считает, что южане способны преодолеть спад и вернуть уверенность уже в ближайшем матче чемпионата.

"Но на "Локо" Мурад Мусаев сумеет настроить в субботу своих футболистов. Нужно побеждать, возвращать уверенность. Сложные отрезки по ходу сезона бывают у любой команды, "Краснодар" не исключение. Все самые важные матчи у южан впереди", — заявил Лихачев.

Напомним, "Краснодар" встретится с "Локомотивом" 17 октября в рамках 11-го тура РПЛ.

Михаил Пукшанский, Rusfootball.info

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