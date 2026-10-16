Лихачев объяснил, почему не стоит паниковать из-за серии неудач "Краснодара"

"С точки зрения турнирного положения в Кубке для "Краснодара" это не страшно. Другое дело, что наложилась целая череда игр без побед", — отметил специалист.
Тренер считает, что южане способны преодолеть спад и вернуть уверенность уже в ближайшем матче чемпионата.
"Но на "Локо" Мурад Мусаев сумеет настроить в субботу своих футболистов. Нужно побеждать, возвращать уверенность. Сложные отрезки по ходу сезона бывают у любой команды, "Краснодар" не исключение. Все самые важные матчи у южан впереди", — заявил Лихачев.
Напомним, "Краснодар" встретится с "Локомотивом" 17 октября в рамках 11-го тура РПЛ.
Михаил Пукшанский, Rusfootball.info