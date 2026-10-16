Лихачев допустил отставку Артиги из "Рубина" после разгрома от "Оренбурга"

"Да, тоже неожиданно, что так весело и задорно сыграли вчера уральцы. Притом второй раз подряд, Махачкале на первенство тоже четыре забили. Разочаровал "Рубин", — заявил тренер.
По мнению Лихачева, у команды Артиги накопились игровые проблемы, которые могут повлиять на будущее специалиста.
"Видно, что команда Артиги имеет определенные игровые проблемы. Ясно, что не все в игре казанцев устраивает руководителей клуба. Если так невзрачно будут продолжать, к зимнему перерыву будут искать другого тренера", — подчеркнул Лихачев.
Михаил Пукшанский, Rusfootball.info