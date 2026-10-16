Лихачев допустил отставку Артиги из "Рубина" после разгрома от "Оренбурга"

Заслуженный тренер России Михаил Лихачев в эксклюзивном интервью Rusfootball.info предположил, что руководство "Рубина" может задуматься о смене главного тренера Франка Артиги, если результаты казанцев не улучшатся.

Фото: "БИЗНЕС Online"





"Да, тоже неожиданно, что так весело и задорно сыграли вчера уральцы. Притом второй раз подряд, Махачкале на первенство тоже четыре забили. Разочаровал "



По мнению Лихачева, у команды Артиги накопились игровые проблемы, которые могут повлиять на будущее специалиста.



"Видно, что команда Артиги имеет определенные игровые проблемы. Ясно, что не все в игре казанцев устраивает руководителей клуба. Если так невзрачно будут продолжать, к зимнему перерыву будут искать другого тренера", — подчеркнул Лихачев.

Михаил Пукшанский, Rusfootball.info Лихачев прокомментировал неожиданное поражение "Рубина" от "Оренбурга" со счетом 1:4 в Кубке России. Специалист похвалил гостей за результативную игру, но признался, что выступление казанской команды его разочаровало."Да, тоже неожиданно, что так весело и задорно сыграли вчера уральцы. Притом второй раз подряд, Махачкале на первенство тоже четыре забили. Разочаровал " Рубин ", — заявил тренер.По мнению Лихачева, у команды Артиги накопились игровые проблемы, которые могут повлиять на будущее специалиста.

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Оренбург