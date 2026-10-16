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Мостовой – о "Краснодаре": играют футболисты, а не тренер. Когда все здоровы – будет результат

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой в беседе с Rusfootball.info высказался о "Краснодаре".
Фото: Голубович Дмитрий, "Чемпионат"
"У "Краснодара" явный спад, и о чем я говорил еще в начале их победной серии. Когда все здоровы, то и результат есть. А все потому, что играют футболисты – тренер ничего не решает. Он только говорит, кто выйдет играть в стартовом составе. "Великого" Мусаева пока поставили на место, чего же он притих-то? Мне ему нечего сказать – пять матчей без побед, это серьезно. Не удивлюсь, если "Локомотив" их перебьёт", - сказал Мостовой.

Напомним, "Краснодар" начал нынешний чемпионат с шести побед подряд, однако затем последовали три ничьи и поражение от "Зенита" на своем поле со счетом 2:3.

Rusfootball.info

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