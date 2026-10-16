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Восемь футболистов пропустят 11-й тур РПЛ из-за дисквалификаций

Пресс-служба РПЛ показала список футболистов, которые не сыграют в 11-м туре из-за дисквалификаций.
Фото: РПЛ
Одиннадцатый тур чемпионата пропустят Жедсон Фернандеш и Александр Максименко из "Спартака", Хуан Касерес и Рубенс из московского "Динамо", Андрей Мендель из "Балтики", Витор Тормена из "Краснодара", Илья Самошников из "Рубина" и Икер Посо из "Родины".

На данный момент в турнирной таблице чемпионата лидирует московское "Динамо", набрав 22 очка в десяти встречах. На второй строчке располагается ЦСКА с таким же количеством баллов в своем активе. Тройку замыкает петербургский "Зенит" (21 очко).


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