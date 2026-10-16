Байдачный объяснил, почему поддерживает нежелание Глушенкова уезжать в Европу

"А его нежелание ехать в Европу я поддерживаю. Надо делать свой чемпионат сильным. Надо делать всё, чтобы люди больше ходили на футбол, чтобы билетов не оставалось.Не надо никуда уезжать, ты дома, тебя любят и знают, а там ты чужой. Таких, как Глушенков, я поддерживаю, он не лишает болельщиков в своей стране возможности любоваться его игрой", - сказал Байдачный "Чемпионату".
Максим Глушенков выступает в составе петербургского "Зенита" с начала июля 2024 года. В текущем сезоне за сине-бело-голубых нападающий провел 11 матчей, отличился восьмью забитыми голами и двумя результативными передачами. Трансферная стоимость 27-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 15 миллионов евро.