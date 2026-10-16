Байдачный объяснил, почему поддерживает нежелание Глушенкова уезжать в Европу

Бывший игрок сборной СССР Анатолий Байдачный высказался о нежелании Максима Глушенкова переходить в европейский клуб.

Фото: ФК "Зенит"

"А его нежелание ехать в Европу я поддерживаю. Надо делать свой чемпионат сильным. Надо делать всё, чтобы люди больше ходили на футбол, чтобы билетов не оставалось.