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Байдачный объяснил, почему поддерживает нежелание Глушенкова уезжать в Европу

Бывший игрок сборной СССР Анатолий Байдачный высказался о нежелании Максима Глушенкова переходить в европейский клуб.
Фото: ФК "Зенит"
Анатолий Байдачный поддерживает футболиста, потому что он помогает российскому чемпионату становиться сильнее. Он отметил, что это заставляет болельщиков посещать матчи лиги.

"А его нежелание ехать в Европу я поддерживаю. Надо делать свой чемпионат сильным. Надо делать всё, чтобы люди больше ходили на футбол, чтобы билетов не оставалось.
Не надо никуда уезжать, ты дома, тебя любят и знают, а там ты чужой. Таких, как Глушенков, я поддерживаю, он не лишает болельщиков в своей стране возможности любоваться его игрой", - сказал Байдачный "Чемпионату".

Максим Глушенков выступает в составе петербургского "Зенита" с начала июля 2024 года. В текущем сезоне за сине-бело-голубых нападающий провел 11 матчей, отличился восьмью забитыми голами и двумя результативными передачами. Трансферная стоимость 27-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 15 миллионов евро.

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