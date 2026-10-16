В "Факеле" рассказали, почему не убрали Василенко во время паузы

- Мы до последнего думали и хотели, что все изменится, - говорит Пименов. Мы упускали очки, пропуская голы в концовках при упорной и равной игре. Считали, что вот-вот к нам придет фарт, но этого не случилось. Пять голов от "Локомотива" дали нам понять, что пришло время расстаться с Василенко.
Повторюсь, думали, что во время паузы все изменится, но этого не произошло. Благодарны Олегу Петровичу за работу.
11 октября "Факел" объявил об отставке Василенко с поста главного тренера. После 10 туров РПЛ воронежцы набрали 3 очка и идут на последнем месте в таблице.