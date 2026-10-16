Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Ротор
19:00
СочиНе начат

В "Факеле" рассказали, почему не убрали Василенко во время паузы

Спортивный директор "Факела" Руслан Пименов в разговоре с Rusfootball.info высказался об уходе Олега Василенко.
Фото: ФК "Факел"
- Почему не уволили Василенко во время паузы на сборные?

- Мы до последнего думали и хотели, что все изменится, - говорит Пименов. Мы упускали очки, пропуская голы в концовках при упорной и равной игре. Считали, что вот-вот к нам придет фарт, но этого не случилось. Пять голов от "Локомотива" дали нам понять, что пришло время расстаться с Василенко.

Повторюсь, думали, что во время паузы все изменится, но этого не произошло. Благодарны Олегу Петровичу за работу.

11 октября "Факел" объявил об отставке Василенко с поста главного тренера. После 10 туров РПЛ воронежцы набрали 3 очка и идут на последнем месте в таблице.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится