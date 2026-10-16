В "Факеле" рассказали, почему не убрали Василенко во время паузы

Спортивный директор "Факела" Руслан Пименов в разговоре с Rusfootball.info высказался об уходе Олега Василенко.

Фото: ФК "Факел"

Повторюсь, думали, что во время паузы все изменится, но этого не произошло. Благодарны Олегу Петровичу за работу.