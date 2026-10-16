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Даку оценил продление контракта Барко со "Спартаком"

Нападающий "Спартака" Мирлинд Даку высказался о продлении соглашения Эсекьеля Барко с красно-белыми.
Фото: ФК "Спартак"
Мирлинд Даку допустил, что аргентинец является лучшим футболистом в Российской Премьер-Лиге.

"Продление контракта с Барко - очень важно. Когда ещё играл за "Рубин", всегда говорил, что Барко входит в топ-3 лучших игроков РПЛ.
Он скромный человек и, может быть, футболист номер один в чемпионате России", - сказал Даку "Чемпионату".

Барко выступает в составе московского "Спартака" с лета 2024 года. В текущем сезоне атакующий полузащитник провел за клуб 8 матчей, отличился одним забитым голом и двумя результативными передачами. Футболист продлил соглашение с красно-белыми до конца июня 2030 года.

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