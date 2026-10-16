Даку оценил продление контракта Барко со "Спартаком"

"Продление контракта с Барко - очень важно. Когда ещё играл за "Рубин", всегда говорил, что Барко входит в топ-3 лучших игроков РПЛ.Он скромный человек и, может быть, футболист номер один в чемпионате России", - сказал Даку "Чемпионату".
Барко выступает в составе московского "Спартака" с лета 2024 года. В текущем сезоне атакующий полузащитник провел за клуб 8 матчей, отличился одним забитым голом и двумя результативными передачами. Футболист продлил соглашение с красно-белыми до конца июня 2030 года.