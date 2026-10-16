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Аршавин объяснил, почему не считает "Спартак" топ-клубом

Бывший игрок "Зенита" Андрей Аршавин объяснил, почему не считает "Спартак" топ-клубом.
Фото: ФК "Спартак"
Андрей Аршавин рассказал, что не считает "Спартак" топ-клубом, так как красно-белые выиграли мало титулов в последние десятилетия.

"Пусть "Спартак" начнет выигрывать, тогда вернется. Хотя они после моего высказывания завоевали Кубок России (улыбается).

Говорил ли я исключительно о результате? Да. "Спартак" - большой клуб, но по результатам он как "Манчестер Юнайтед", давно уже не фаворит чемпионата. Кроме этого сезона", - сказал Аршавин "Матч ТВ".

На данный момент московский "Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 20 очков в десяти встречах.

В последний раз красно-белые выигрывали чемпионат в сезоне-2016/2017. В конце мая 2026 года команда подняла над головой Кубок России.

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