"Пусть "Спартак" начнет выигрывать, тогда вернется. Хотя они после моего высказывания завоевали Кубок России (улыбается).
Говорил ли я исключительно о результате? Да. "Спартак" - большой клуб, но по результатам он как "Манчестер Юнайтед", давно уже не фаворит чемпионата. Кроме этого сезона", - сказал Аршавин "Матч ТВ".
На данный момент московский "Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 20 очков в десяти встречах.
В последний раз красно-белые выигрывали чемпионат в сезоне-2016/2017. В конце мая 2026 года команда подняла над головой Кубок России.