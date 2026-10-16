Василенко обратился к болельщикам "Факела" после ухода из клуба

Бывший главный тренер "Факела" Олег Василенко высказался о болельщиках команды.

Фото: ФК "Факел"

Болельщики в Воронеже требовательные и очень футбольные. Поддержки было много, и я им за неё очень благодарен", - сказал Василенко "Чемпионату"

Российский специалист поблагодарил болельщиков "Факела". Он отметил, что писем с поддержкой было неожиданно много."Люди писали: "Просим, только не уходите. Всё будет нормально, мы верим и всё понимаем". Мы хотели добиваться результата, но хотели делать это именно за счёт игры.Олег Василенко был главным тренером воронежского "Факела" с октября 2025 по октябрь 2026 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 13 матчей, не одержав ни одной победы: футболисты 3 раза сыграли вничью и потерпели 10 поражений.