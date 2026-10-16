Тарасов рассказал, смог бы Батраков заиграть в Ла Лиге

Фото: ФК "Галатасарай"

Он не затерялся бы в Ла Лиге. На протяжении всей игры с "Барселоной" он выглядел очень достойно", - сказал Тарасов Metaratings

Дмитрий Тарасов считает, что российский полузащитник смог бы достойно проявить себя в испанском чемпионате. Он отметил, что хавбек хорошо играл против сине-гранатовых."Батраков - большой молодец. Но его гол "Барселоне" я не могу назвать сенсацией. "Галатасарай" - серьезный клуб. Алексей правильно сделал, что перешёл в него.Во вторник, 13 октября, стамбульский "Галатасарай" проиграл испанской "Барселоне" со счетом 1:4 в рамках общего этапа Лиги чемпионов. Единственный гол за турецкий клуб забил российский полузащитник Алексей Батраков.