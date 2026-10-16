Барко обратился к болельщикам "Спартака" перед игрой с "Рубином"

"Привет, болельщики! Это Барко. Хочу поделиться с вами радостью этого момента. Я очень рад, что остаюсь с вами еще на много лет. Я очень счастлив. Так что жду вас на следующем домашнем матче против "Рубина".
Спасибо вам за вашу поддержку. Честно, благодарю вас от всего сердца. Это очень важно для меня и для моих товарищей по команде. Ну всё, скоро увидимся", - сказал Барко в видео в Telegram-канале клуба.
Эсекьель Барко продлил контракт с московским "Спартаком" 5 октября. Соглашение футболиста с клубом рассчитано до июня 2030 года. Трансферная стоимость 27-летнего полузащитника по версии сайта Transfermarkt составляет 16 миллионов евро.
Красно-белые сыграют с "Рубином" в воскресенье, 18 октября, в рамках 11-го тура чемпионата.