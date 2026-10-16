Кирьяков назвал фаворита матча "Динамо" - ЦСКА: состав посильнее

"Кто фаворит предстоящей встречи? На мой взгляд, "Динамо" имеет преимущество: состав у него посильнее, чем у "армейцев".Все-таки у ЦСКА больше молодых играет, что в целом приятно, но они должны показать в этом матче, насколько готовы справляться с давлением, быть наверху в таблице", - сказал Кирьяков "Матч ТВ".
В воскресенье, 18 октября, состоится матч одиннадцатого тура Российской Премьер-Лиги между московскими "Динамо" и ЦСКА. Встреча пройдет на домашнем стадионе бело-голубых - "ВТБ Арене". Начало - в 16:15 по московскому времени.