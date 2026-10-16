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Кирьяков назвал фаворита матча "Динамо" - ЦСКА: состав посильнее

Бывший игрок сборной России Сергей Кирьяков назвал фаворита в матче РПЛ между московскими "Динамо" и ЦСКА.
Фото: ФК "Динамо"
Сергей Кирьяков считает, что состав бело-голубых сильнее, чем у красно-синих. Он отметил, что у молодых футболистов ЦСКА есть шанс проявить себя в таких встречах.

"Кто фаворит предстоящей встречи? На мой взгляд, "Динамо" имеет преимущество: состав у него посильнее, чем у "армейцев".
Все-таки у ЦСКА больше молодых играет, что в целом приятно, но они должны показать в этом матче, насколько готовы справляться с давлением, быть наверху в таблице", - сказал Кирьяков "Матч ТВ".

В воскресенье, 18 октября, состоится матч одиннадцатого тура Российской Премьер-Лиги между московскими "Динамо" и ЦСКА. Встреча пройдет на домашнем стадионе бело-голубых - "ВТБ Арене". Начало - в 16:15 по московскому времени.

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