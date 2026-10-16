Черчесов высказался о предстоящем матче с "Зенитом"

"С "Зенитом" просто никому не бывает, но ещё во времена "Терека" мы доставляли им трудности как дома, так и на выезде. Надеемся, что и предстоящий матч будет из этой же серии.Мы смотрели игру прошлого сезона, когда пропустили на ровном месте в начале встречи, затем была абсолютно равная игра, но не смогли забить свои голы. Надеемся, что в этот раз мы не дадим сопернику разыграться", - передает слова Черчесова "Матч ТВ".
В субботу, 17 октября, состоится матч 11-го тура чемпионата России между петербургским "Зенитом" и грозненским "Ахматом". Встреча пройдет на стадионе "Газпром Арена". Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.
На данный момент команда Станислава Черчесова занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Сергея Семака располагаются на 3-й строчке.