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Джанашия рассказал, куда перейдет Батраков: отлично подойдет

Бывший игрок "Локомотива" Заза Джанашия высказался о футболисте "Галатасарая" Алексее Батракове.
Фото: Getty Images
Заза Джанашия считает, что после "Галатасарая" Алексей Батраков перейдет в команду из чемпионата Испании.

"Батраков отлично смотрелся в матче с "Барселоной". Алексей не выпадал из игры. Этот матч показал, что он не потерялся бы в чемпионате Испании. Его гол в матче с "Барселоной" можно было ожидать.

Клуб Ла Лиги - следующая остановка Батракова. Чемпионат Испании отлично ему подойдёт", - сказал Джанашия Metaratings.

Алексей Батраков выступает в составе турецкого "Галатасарая" около двух месяцев. За это время атакующий полузащитник успел провести за клуб 7 встреч, забить 1 гол и отдать 2 голевые передачи. Сайт Transfermarkt оценивает игрока в 28 миллионов евро.

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