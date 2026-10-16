"Там он желанный тренер для всех". Байдачный - о Кириченко

- Ожидаю, что у Кириченко получится хорошая работа в "Ростове". Он был хорошим футболистом, уже работал тренером, есть опыт, к тому же он хороший человек. Могу пожелать ему только успехов. А отсутствие большого опыта в РПЛ - ничего страшного. Он там местный, провёл свои годы в Ростове, хорошо знает город, внутренний мир команды, болельщиков.
Там он желанный тренер для всех, - передаёт слова Байдачного "Чемпионат".
Кириченко ранее выступал за "Ростов" как футболист, а затем работал в тренерском штабе клуба.