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"Там он желанный тренер для всех". Байдачный - о Кириченко

Анатолий Байдачный положительно оценил назначение Дмитрия Кириченко рулевым "Ростова".
Фото: ФК "Ростов"
Байдачный, ранее работавший с ним в донском клубе, считает, что у нового наставника есть хорошие шансы успешно проявить себя.

- Ожидаю, что у Кириченко получится хорошая работа в "Ростове". Он был хорошим футболистом, уже работал тренером, есть опыт, к тому же он хороший человек. Могу пожелать ему только успехов. А отсутствие большого опыта в РПЛ - ничего страшного. Он там местный, провёл свои годы в Ростове, хорошо знает город, внутренний мир команды, болельщиков.

Там он желанный тренер для всех, - передаёт слова Байдачного "Чемпионат".

Кириченко ранее выступал за "Ростов" как футболист, а затем работал в тренерском штабе клуба.

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