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"Не видел удара лучше". Корнеев вспомнил Акинфеева времён сборной России

Игорь Корнеев рассказал о необычном качестве Игоря Акинфеева, которое особенно запомнилось ему по работе в сборной России.
Фото: ПФК ЦСКА
Экс-наставник национальной команды заявил, что никогда не встречал футболиста с более сильным и резким ударом.

- Когда я был помощником Хиддинка, мы пытались подтянуть Акинфеева к тренировкам штрафных ударов. Я не видел удара лучше, чем у него.

Это невероятно хлесткий удар: мяча вообще не видно, он вылетает из-за стенки и сразу падает вниз, - сказал Корнеев в эфире "Матч Премьер".

Акинфеев выступает за основную команду ЦСКА с 2003 года. Вместе с армейцами он выиграл Кубок УЕФА, шесть раз становился чемпионом России, а также по восемь раз завоёвывал Кубок и Суперкубок страны. В составе сборной России вратарь стал бронзовым призёром Евро-2008.

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