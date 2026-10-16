"Не видел удара лучше". Корнеев вспомнил Акинфеева времён сборной России

- Когда я был помощником Хиддинка, мы пытались подтянуть Акинфеева к тренировкам штрафных ударов. Я не видел удара лучше, чем у него.
Это невероятно хлесткий удар: мяча вообще не видно, он вылетает из-за стенки и сразу падает вниз, - сказал Корнеев в эфире "Матч Премьер".
Акинфеев выступает за основную команду ЦСКА с 2003 года. Вместе с армейцами он выиграл Кубок УЕФА, шесть раз становился чемпионом России, а также по восемь раз завоёвывал Кубок и Суперкубок страны. В составе сборной России вратарь стал бронзовым призёром Евро-2008.