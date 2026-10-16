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Байдачный выделил две команды на золото РПЛ в этом сезоне

Анатолий Байдачный назвал "Зенит" и "Краснодар" сильнейшими командами РПЛ по качеству футбола на данный момент.
Фото: ФК "Зенит"
По его мнению, очная встреча клубов показала их высокий уровень, однако борьба за чемпионство не ограничивается только этой парой.

- Последний матч между "Зенитом" и "Краснодаром" показал, что эти команды лидеры чемпионата по уровню игры.

Хотя всё может перевернуться, кто-то выстрелит из этой пятёрки. Это и хорошо, будет борьба до конца сезона. Можно приветствовать и результаты ЦСКА с "Динамо", они повысили уровень борьбы в чемпионате, - цитирует Байдачного "Чемпионат".

После десяти туров "Динамо" и ЦСКА набрали по 22 очка и занимают первое и второе места соответственно. "Зенит" с 21 баллом идёт третьим, "Краснодар" также набрал 21 очко и располагается на четвёртой строчке, а "Спартак" с 20 баллами занимает пятое место.

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