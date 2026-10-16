Артига назвал игрока "Рубина", который заслуживает вызова в сборную России

- Безусловно, мне хотелось бы, чтобы наши футболисты были вызваны в сборную России, потому что они заслуживают этого приглашения. Во-вторых, мне хотелось бы, чтобы они сыграли именно здесь, когда сборная была в Казани. Но это лишь мои соображения. Это должно быть стимулом для дальнейшего прогресса.
Я думаю, что Илья Рожков - кандидат для того, чтобы поехать в национальную команду, - сказал Артига в эфире "Матч Премьер".
В нынешнем сезоне Рожков провёл за "Рубин" 13 матчей во всех турнирах, забил один мяч и сделал одну результативную передачу. Сборная России 29 сентября в Казани победила Иран со счётом 2:0 в товарищеской встрече.