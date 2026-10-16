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Артига назвал игрока "Рубина", который заслуживает вызова в сборную России

Франк Артига заявил, что Илья Рожков уже заслуживает внимания тренерского штаба сборной России.
Фото: ФК "Рубин"
Наставник "Рубина" считает 21-летнего защитника одним из кандидатов на вызов в национальную команду.

- Безусловно, мне хотелось бы, чтобы наши футболисты были вызваны в сборную России, потому что они заслуживают этого приглашения. Во-вторых, мне хотелось бы, чтобы они сыграли именно здесь, когда сборная была в Казани. Но это лишь мои соображения. Это должно быть стимулом для дальнейшего прогресса.

Я думаю, что Илья Рожков - кандидат для того, чтобы поехать в национальную команду, - сказал Артига в эфире "Матч Премьер".

В нынешнем сезоне Рожков провёл за "Рубин" 13 матчей во всех турнирах, забил один мяч и сделал одну результативную передачу. Сборная России 29 сентября в Казани победила Иран со счётом 2:0 в товарищеской встрече.

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