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Гладышев поделился ожиданиями от матча с ЦСКА

Ярослав Гладышев поделился ожиданиями от московского дерби между "Динамо" и ЦСКА.
Фото: ФК "Динамо"
Форвард подчеркнул, что футболисты намерены продолжать работать ради результата и постараются оправдать ожидания болельщиков в принципиальной встрече.

- Я жду, что на матч придёт много фанатов и поддержат нас, а мы постараемся доказать, что находимся на первом месте не просто так.

Будем продолжать работать и оправдывать ожидания наших болельщиков, - приводит слова Гладышева "Матч ТВ".

Перед 11-м туром "Динамо" и ЦСКА набрали по 22 очка, однако бело-голубые занимают первую строчку по дополнительным показателям. Плотность в верхней части таблицы остаётся высокой: идущий пятым "Спартак" отстаёт от лидера всего на два балла. Дерби состоится 18 октября и начнётся в 16:15 мск.

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