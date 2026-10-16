Гладышев поделился ожиданиями от матча с ЦСКА

- Я жду, что на матч придёт много фанатов и поддержат нас, а мы постараемся доказать, что находимся на первом месте не просто так.
Будем продолжать работать и оправдывать ожидания наших болельщиков, - приводит слова Гладышева "Матч ТВ".
Перед 11-м туром "Динамо" и ЦСКА набрали по 22 очка, однако бело-голубые занимают первую строчку по дополнительным показателям. Плотность в верхней части таблицы остаётся высокой: идущий пятым "Спартак" отстаёт от лидера всего на два балла. Дерби состоится 18 октября и начнётся в 16:15 мск.