Бубнов объяснил, почему не считает "Спартак" претендентом на чемпионство

- Вот эта игра лишний раз показала и подтвердила мой тезис, что чемпионами они не станут.
Потому что… Вот "Динамо" как у "Рубина" выиграло? Не должны были выигрывать, но выиграли. Ну, подфартило, а эти - нет. А вот "Спартак" по всем параметрам был сильнее, должен был приезжать и без проблемы выигрывать. Даже в меньшинстве. Проблема в том, что Карседо непонятно кому что доказывает. А на самом деле сам себе роет могилу, - сказал Бубнов на ютуб-канале "Коммент.Шоу".
После десяти туров "Спартак" набрал 20 очков и занимает пятое место в РПЛ.