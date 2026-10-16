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Бубнов объяснил, почему не считает "Спартак" претендентом на чемпионство

Александр Бубнов считает, что "Спартак" не сможет выиграть чемпионат России в нынешнем сезоне.
Фото: ФК "Спартак"
По мнению эксперта, ничья с "Крыльями Советов" в 10-м туре РПЛ только подтвердила его прежнюю оценку красно-белых.

- Вот эта игра лишний раз показала и подтвердила мой тезис, что чемпионами они не станут.

Потому что… Вот "Динамо" как у "Рубина" выиграло? Не должны были выигрывать, но выиграли. Ну, подфартило, а эти - нет. А вот "Спартак" по всем параметрам был сильнее, должен был приезжать и без проблемы выигрывать. Даже в меньшинстве. Проблема в том, что Карседо непонятно кому что доказывает. А на самом деле сам себе роет могилу, - сказал Бубнов на ютуб-канале "Коммент.Шоу".

После десяти туров "Спартак" набрал 20 очков и занимает пятое место в РПЛ.

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