Бокоев назвал причину проблем "Локомотива"

- У всех топовых команд бывают перестройки, возникают определенные проблемы. Сейчас "Локомотив" находится в такой ситуации. У них много молодых ребят играют.
Там и мои знакомые есть, им желаю только сил и веры в себя. Нет сомнений, что они выберутся из такой ситуации, - цитирует Бокоева "Матч ТВ".
После десяти туров "Локомотив" набрал 10 очков и занимает 13-е место в РПЛ. В ближайшем матче чемпионата команда 17 октября примет "Краснодар". Накануне железнодорожники уступили "Акрону" в Кубке России по пенальти - 1:1 в основное время и 1:3 в серии.