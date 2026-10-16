Орлов прокомментировал первый гол Мусаева за "Зенит"

- Мусаев сдержался. Если бы он был эмоциональным, то промахнулся бы. А так он хладнокровно послал мяч в угол, угол был открыт.
Как его упустили? Он маленький, а держат высоких. Они всё внимание сосредоточили на высоких. Там, правда, у штанги были высокие игроки, ближе к угловому флагу, откуда летел мяч. Но его оставили, он молодец, - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".
Для Мусаева этот мяч стал дебютным за взрослую команду "Зенита". Петербуржцы победили в Махачкале и после четырёх матчей набрали 11 очков, сохранив первое место в группе C Кубка России.