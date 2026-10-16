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Орлов прокомментировал первый гол Мусаева за "Зенит"

Геннадий Орлов отметил хладнокровие Амира Мусаева после его первого гола за основную команду "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
Молодой полузащитник отличился в кубковом матче с махачкалинским "Динамо", который петербуржцы выиграли со счётом 2:1.

- Мусаев сдержался. Если бы он был эмоциональным, то промахнулся бы. А так он хладнокровно послал мяч в угол, угол был открыт.

Как его упустили? Он маленький, а держат высоких. Они всё внимание сосредоточили на высоких. Там, правда, у штанги были высокие игроки, ближе к угловому флагу, откуда летел мяч. Но его оставили, он молодец, - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".

Для Мусаева этот мяч стал дебютным за взрослую команду "Зенита". Петербуржцы победили в Махачкале и после четырёх матчей набрали 11 очков, сохранив первое место в группе C Кубка России.

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