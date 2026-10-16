Артига - о Месси: ещё не скоро появится подобный феномен

Франк Артига предложил учредить специальную футбольную награду имени Лионеля Месси.

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И вообще: я думаю, что должен быть специальный трофей в честь Месси. Причём такой, чтобы он остался в истории мирового футбола, - сказал Артига в эфире "Матч Премьер".

Главный тренер "Рубина" считает, что вклад аргентинца в мировой футбол заслуживает отдельного трофея, который сохранил бы память о его карьере.- Я думаю, что ещё не скоро появится подобный феномен. Роналду, кстати, тоже относится к такого рода футболистам. Они на протяжении большого времени находились на вершине, а держаться там очень непросто.В октябре Месси провёл прощальный матч за сборную Аргентины против Бенина, завершившийся победой 3:0. За карьеру он восемь раз получал "Золотой мяч", а с национальной командой выиграл чемпионат мира, Олимпиаду и два Кубка Америки.