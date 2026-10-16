Уткин рассказал о сорвавшемся переходе в европейский клуб

- Были попытки перейти в европейский клуб, но, видимо, не судьба.
Был один турецкий клуб. Он был очень близок к тому, чтобы я перешел, не сложилось по их обстоятельствам. Мне уже не 20 лет, у меня семья и дети, и такие переходы очень спорные в этом возрасте, - сказал Уткин в эфире "Матч Премьер".
В нынешнем сезоне 27-летний хавбек провёл за "Краснодар" 13 матчей во всех турнирах, забил один мяч и сделал две результативные передачи. Ранее он также выступал за "Ахмат", "Ростов", "Балтику" и "Торпедо".