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Уткин рассказал о сорвавшемся переходе в европейский клуб

Даниил Уткин рассказал, что в его карьере был вариант с продолжением выступлений за пределами России.
Фото: ФК "Краснодар"
Уткин отметил, что с возрастом и появлением семьи подобные решения становятся гораздо сложнее.

- Были попытки перейти в европейский клуб, но, видимо, не судьба.

Был один турецкий клуб. Он был очень близок к тому, чтобы я перешел, не сложилось по их обстоятельствам. Мне уже не 20 лет, у меня семья и дети, и такие переходы очень спорные в этом возрасте, - сказал Уткин в эфире "Матч Премьер".

В нынешнем сезоне 27-летний хавбек провёл за "Краснодар" 13 матчей во всех турнирах, забил один мяч и сделал две результативные передачи. Ранее он также выступал за "Ахмат", "Ростов", "Балтику" и "Торпедо".

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