Радимов рассказал, чего ждёт от матча "Динамо" - ЦСКА

- Обе команды заслужили быть наверху. На данной стадии турнира не так уж важно быть именно первым в турнирной таблице. Разница между первым и пятым местом - одна победа. Более важно качество игры.
Я думаю, что их дерби пройдет на встречных курсах. Будет борьба за инициативу при открытом футболе, - передаёт слова Радимова "Матч ТВ".
Перед 11-м туром "Динамо" и ЦСКА имеют по 22 очка. Бело-голубые идут первыми по дополнительным показателям, армейцы занимают второе место. Матч состоится 18 октября и начнётся в 16:15 мск.