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Радимов рассказал, чего ждёт от матча "Динамо" - ЦСКА

Владислав Радимов поделился ожиданиями от московского дерби между "Динамо" и ЦСКА.
Фото: ФК "Динамо"
Бывший футболист "Зенита" считает, что обе команды закономерно находятся среди лидеров чемпионата, однако сейчас важнее не место в таблице, а качество игры.

- Обе команды заслужили быть наверху. На данной стадии турнира не так уж важно быть именно первым в турнирной таблице. Разница между первым и пятым местом - одна победа. Более важно качество игры.

Я думаю, что их дерби пройдет на встречных курсах. Будет борьба за инициативу при открытом футболе, - передаёт слова Радимова "Матч ТВ".

Перед 11-м туром "Динамо" и ЦСКА имеют по 22 очка. Бело-голубые идут первыми по дополнительным показателям, армейцы занимают второе место. Матч состоится 18 октября и начнётся в 16:15 мск.

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