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Аршавин объяснил провальный старт "Локомотива" в РПЛ

Андрей Аршавин считает нынешнее положение "Локомотива" закономерным итогом летних кадровых потерь.
Фото: ФК "Локомотив"
Бывший игрок "Зенита" отметил, что перед стартом сезона команда лишилась нескольких важнейших футболистов и не получила равноценной замены. Особенно Аршавин выделил уход Алексея Батракова.

- У "Локомотива" вынули сердце. Вся середина поля ушла перед этим сезоном. Ушел главный нападающий Батраков, который забивал голы. На освободившиеся позиции пришли резервисты. Они не могли сразу полноценно заменить ушедших.

Почему нужно удивляться, что они в РПЛ занимают то 13-е, то 14-е место? Не понимаю, на что еще "Локомотив" мог рассчитывать в нынешней ситуации, - цитирует эксперта "Матч ТВ".

После десяти туров "Локомотив" набрал 10 очков и занимает 13-е место в РПЛ. Следующий матч железнодорожники проведут дома против "Краснодара", встреча начнётся в 19:30 мск.

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