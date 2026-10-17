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Стали известны отступные за Окишора и Глебова в "Динамо" - источник

В новых контрактах Виктора Окишора и Данила Глебова с "Динамо" предусмотрены суммы выкупа.
Фото: ФК "Динамо"
Об этом в своём телеграм-канале сообщает инсайдер Иван Карпов. За Глебова потенциальному покупателю потребуется заплатить 20 млн евро.

У Окишора размер отступных не фиксированный и зависит от количества игрового времени. Сумма может составить от 5 до 11,5 млн евро.

"Динамо" объявило о новых контрактах трёх футболистов 16 октября. Окишор в нынешнем сезоне провёл 10 матчей во всех турнирах, забил три мяча и сделал две голевые передачи. На счету Маринкина гол и ассист в 11 встречах, Глебов сыграл 12 матчей без результативных действий.

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