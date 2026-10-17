Григорян рассказал, чего не хватает "Краснодару"

- У "Краснодара" была идентичность команды-воина, которая отвоевывает себе победы. Сейчас это нарушено, поскольку в ряде матчей текущего чемпионата "Краснодар" наоборот отдавал победы и дарил очки.
Команде нужно возвращать былую уверенность. В какой-то степени это связано с потерей Кривцова из-за травмы, - сказал Григорян в эфире "Матч ТВ".
После десяти сыгранных туров "Краснодар" занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 21 набранным баллом в своем активе и отстает от лидирующего в таблице московского "Динамо" на одно очко. Напомним, что по итогам прошлого сезона южане стали вице-чемпионами страны.
Сегодня, 17 октября, команда Мурада Мусаева сыграет на выезде с московским "Локомотивом" в 11 туре чемпионата России, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по столичному времени.