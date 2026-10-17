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Форвард "Факела" рассказал, как изменилась атмосфера в команде после отставки Василенко

Форвард "Факела" Аксель Гнапи рассказал, как изменилась атмосфера в команде после смены главного тренера.
Фото: ФК "Факел"
По словам Гнапи, новый тренер замотивировал команду на матч с "Краснодаром".

- Можно сказать, что победа (над "Краснодаром" - Прим.) – это реакция на слова нового тренера?
Да, он повлиял на победу, он правильно подбирал слова, чтобы замотивировать команду.

У нас была очень быстрая фаза переключения на нового тренера, это победа, победа всего клуба, - приводит слова Гнапи Metaratings.

Напомним, что воронежский "Факел" отправил Олега Василенко с поста главного тренера, он руководил командой с сентября прошлого года и вывел клуб из Первой Лиги в РПЛ. Исполняющим обязанности главного тренера воронежцев является Алексей Ребко, работающий с молодежной командой клуба.

В четвертом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России "огнеопасные" одержали выездную победу над "Краснодаром" со счетом 2:0. В чемпионате России воронежцы занимают последнее место с 3 набранными очками в своем активе.

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