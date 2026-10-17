Форвард "Факела" рассказал, как изменилась атмосфера в команде после отставки Василенко

- Можно сказать, что победа (над "Краснодаром" - Прим.) – это реакция на слова нового тренера?
Да, он повлиял на победу, он правильно подбирал слова, чтобы замотивировать команду.
У нас была очень быстрая фаза переключения на нового тренера, это победа, победа всего клуба, - приводит слова Гнапи Metaratings.
Напомним, что воронежский "Факел" отправил Олега Василенко с поста главного тренера, он руководил командой с сентября прошлого года и вывел клуб из Первой Лиги в РПЛ. Исполняющим обязанности главного тренера воронежцев является Алексей Ребко, работающий с молодежной командой клуба.
В четвертом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России "огнеопасные" одержали выездную победу над "Краснодаром" со счетом 2:0. В чемпионате России воронежцы занимают последнее место с 3 набранными очками в своем активе.