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Гаврилов ответил, чего не хватает "Спартаку". Ни один тренер не справился с этой проблемой

Бывший футболист "Спартака" Юрий Гаврилов рассказал, чего не хватает красно-белым.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Гаврилова, "Спартаку" не хватает стабильности - с этим не справляется каждый тренер.

- "Спартаку" как всегда не хватает стабильности. Пока ни один тренер не смог справиться с этой проблемой.

Но в этом сезоне "Спартак" является претендентом на чемпионство. "Спартак" ни в чем не уступает "Зениту" и "Краснодару", - приводит слова Гаврилова Metaratings.

В десятом туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на выезде сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" (1:1). В первом тайме команда Хуана Карседо осталась в меньшинстве - прямую красную карточку получил голкипер Александр Максименко.

В 11 туре чемпионата России красно-белые сыграют на домашнем стадионе с казанским "Рубином". На данный момент столичный клуб занимает пятое место в турнирной таблице с 20 набранными очками в своем активе.

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