Гаврилов ответил, чего не хватает "Спартаку". Ни один тренер не справился с этой проблемой

- "Спартаку" как всегда не хватает стабильности. Пока ни один тренер не смог справиться с этой проблемой.
Но в этом сезоне "Спартак" является претендентом на чемпионство. "Спартак" ни в чем не уступает "Зениту" и "Краснодару", - приводит слова Гаврилова Metaratings.
В десятом туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на выезде сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" (1:1). В первом тайме команда Хуана Карседо осталась в меньшинстве - прямую красную карточку получил голкипер Александр Максименко.
В 11 туре чемпионата России красно-белые сыграют на домашнем стадионе с казанским "Рубином". На данный момент столичный клуб занимает пятое место в турнирной таблице с 20 набранными очками в своем активе.