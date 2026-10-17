Сегодня, 17 октября, "Крылья Советов" примут на домашнем стадионе воронежский "Факел" в матче 11 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Прямая трансляция встречи будет доступна на телеканале "Матч Премьер", редакция Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию матча.
По итогам десяти сыгранных туров самарцы занимают десятое место в турнирной таблице чемпионата России с 12 набранными очками, воронежцы располагаются на последней строчке с 3 баллами в своем активе.
"Крылья Советов" - "Факел": во сколько начало и где смотреть трансляцию матча 11 тура РПЛ
"Крылья Советов" Самара - "Факел" Воронеж: на каком канале и когда смотреть матч 11 тура чемпионата России.
Фото: ФК "Крылья Советов"