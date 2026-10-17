Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Крылья Советов
14:00
ФакелНе начат
Динамо Мх
16:30
АкронНе начат
Локомотив
19:30
КраснодарНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Енисей
11:30
ТорпедоНе начат
Уфа
14:00
Арсенал ТулаНе начат
КАМАЗ
16:00
НефтехимикНе начат
Спартак Кострома
16:30
ЛенинградецНе начат

"Крылья Советов" - "Факел": во сколько начало и где смотреть трансляцию матча 11 тура РПЛ

"Крылья Советов" Самара - "Факел" Воронеж: на каком канале и когда смотреть матч 11 тура чемпионата России.
Фото: ФК "Крылья Советов"
Сегодня, 17 октября, "Крылья Советов" примут на домашнем стадионе воронежский "Факел" в матче 11 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Прямая трансляция встречи будет доступна на телеканале "Матч Премьер", редакция Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию матча.

По итогам десяти сыгранных туров самарцы занимают десятое место в турнирной таблице чемпионата России с 12 набранными очками, воронежцы располагаются на последней строчке с 3 баллами в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится