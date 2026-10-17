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Аршавин назвал фаворита гонки бомбардиров РПЛ: возможно, забьет 20 мячей

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин назвал фаворита гонки бомбардиров.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Аршаина, Соболев - фаворит бомбардирской гонки. Он может забить 15-16 мячей.

- Александр (Соболев - Прим.) — фаворит гонки бомбардиров? Для меня — да.
Думаю, 15–16 мячей он сможет забить точно. Этого вполне может хватить в нашем чемпионате [для звания лучшего бомбардира].

Возможно, и к двадцати подберется, но это уже на грани, - цитирует Аршавина "Матч ТВ".

В нынешнем сезоне Александр Соболев провел за петербургский "Зенит" в Российской Премьер-Лиге десять матчей и записал на свой счет восемь забитых мячей и три результативные передачи. На данный момент он и Максим Глушенков лидируют в гонке бомбардиров чемпионата России.

Соболев дважды становился лучшим бомбардиром Кубка России - по итогам сезона-2023/24 и сезона-2017/18. Контракт форварда с петербуржцами рассчитан до конца нынешнего сезона.

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