Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Крылья Советов
14:00
ФакелНе начат
Динамо Мх
16:30
АкронНе начат
Локомотив
19:30
КраснодарНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Енисей
11:30
ТорпедоНе начат
Уфа
14:00
Арсенал ТулаНе начат
КАМАЗ
16:00
НефтехимикНе начат
Спартак Кострома
16:30
ЛенинградецНе начат

В "Динамо" объяснили, почему решили продлить контракт с Глебовым

Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров объяснил, почему клуб решил продлить контракт с Данилом Глебовым.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Пивоварова, "Динамо" продлило контракт с Глебовым, потому что он идеально вписался в команду.

- Прошлый контракт Глебова был рассчитан до лета 2030 года. Продление обусловлено тем, что когда мы его приобретали, была достаточно значительная компенсация у "Ростова". Изначально срок контракта был довольно длинным: на пять лет, плюс дополнительно до года.
Мы считаем его ценным игроком, российским, идеально вписавшимся в принципы игры главного тренера, с которым у нас тоже долгосрочный контракт, - цитирует Пивоварова "Советский спорт".

Вчера, 16 октября, московское "Динамо" объявило о продлении контракта с Данилом Глебовым до конца июня 2031 года. Полузащитник выступает за бело-голубых с февраля 2025 года, всего он провел за столичный клуб во всех турнирах 50 матчей и записал на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи. Рыночная стоимость 26-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 7 миллионов евро.

По итогам десяти сыгранных туров команда Сандро Шварца возглавляет турнирную таблицу российского чемпионата с 22 набранными очками в совем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится