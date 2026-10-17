В "Динамо" объяснили, почему решили продлить контракт с Глебовым

- Прошлый контракт Глебова был рассчитан до лета 2030 года. Продление обусловлено тем, что когда мы его приобретали, была достаточно значительная компенсация у "Ростова". Изначально срок контракта был довольно длинным: на пять лет, плюс дополнительно до года.
Мы считаем его ценным игроком, российским, идеально вписавшимся в принципы игры главного тренера, с которым у нас тоже долгосрочный контракт, - цитирует Пивоварова "Советский спорт".
Вчера, 16 октября, московское "Динамо" объявило о продлении контракта с Данилом Глебовым до конца июня 2031 года. Полузащитник выступает за бело-голубых с февраля 2025 года, всего он провел за столичный клуб во всех турнирах 50 матчей и записал на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи. Рыночная стоимость 26-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 7 миллионов евро.
По итогам десяти сыгранных туров команда Сандро Шварца возглавляет турнирную таблицу российского чемпионата с 22 набранными очками в совем активе.