Футболист "Спартака" ответил, чего он ожидает от матча с "Рубином"

- Как и всегда. "Рубин" хороший соперник, очень упёртый.
От них всегда много борьбы. Этого и ожидаю, - приводит слова Денисова "Матч ТВ".
Завтра, 18 октября, московский "Спартак" сыграет на домашнем стадионе с казанским "Рубином" в матче 11 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 18:45 по столичному времени. На данный момент команда Хуана Карседо занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 20 набранными очками, казанцы располагаются на шестой строчке с 12 баллами в своем активе.