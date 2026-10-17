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Футболист "Спартака" ответил, чего он ожидает от матча с "Рубином"

Защитник "Спартака" Даниил Денисов рассказал о своих ожиданиях от матча с "Рубином".
Фото: ФК "Спартак"
По словам Денисова, он ожидает, что в матче с "Рубином" будет много борьбы.

- Как и всегда. "Рубин" хороший соперник, очень упёртый.
От них всегда много борьбы. Этого и ожидаю, - приводит слова Денисова "Матч ТВ".

Завтра, 18 октября, московский "Спартак" сыграет на домашнем стадионе с казанским "Рубином" в матче 11 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 18:45 по столичному времени. На данный момент команда Хуана Карседо занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 20 набранными очками, казанцы располагаются на шестой строчке с 12 баллами в своем активе.

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