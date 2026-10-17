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Защитник "Балтики" зимой может перейти в чемпионат Греции

Защитник "Балтики" может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Балтика"
По информации источника, защитник "Балтики" Натан Гассама близок к переходу в греческий "Панатинаикос". Балтийцы снизили запрашиваемую цену и уже подобрали замену футболисту - сделка может состояться в январе следующего года.

Натан Гассама выступает за калининградцев с лета 2023 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 92 матча и записал на свой счет четыре забитых мяча и пять результативных передач. Также на его счету девять матчей в составе сборной Мали.

Рыночная стоимость 25-летнего центрального защитника оценивается интернет-порталом Transfermarkt в 2,5 миллионов евро, контракт футболиста с "Балтикой" рассчитан до конца июня 2028 года.

Источник: Scorakias.

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