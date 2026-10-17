Защитник "Балтики" зимой может перейти в чемпионат Греции

Защитник "Балтики" может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

Фото: ФК "Балтика"

По информации источника, защитник "Балтики" Натан Гассама близок к переходу в греческий "Панатинаикос". Балтийцы снизили запрашиваемую цену и уже подобрали замену футболисту - сделка может состояться в январе следующего года.



Натан Гассама выступает за калининградцев с лета 2023 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 92 матча и записал на свой счет четыре забитых мяча и пять результативных передач. Также на его счету девять матчей в составе сборной Мали.



Рыночная стоимость 25-летнего центрального защитника оценивается интернет-порталом Transfermarkt в 2,5 миллионов евро, контракт футболиста с "Балтикой" рассчитан до конца июня 2028 года.



Источник: Scorakias.