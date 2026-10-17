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Переводчик "Спартака" рассказал о необычной фобии Шамара Николсона

Переводчик московского "Спартака" Владимир Иринчеев рассказал о фобии Шамара Николсона.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Иринчеева, Николсон боится кошек.

- Шамар боится кошек. А мы же часто ездим на сборы в Турцию, где кошки просто повсюду. Могут спокойно забежать в любое место, в том числе в ресторан отеля.
Так вот Шамар не заходил туда, где были кошки. Какая-то фобия у него, он к ним просто не приближается, - приводит слова Иринчеева Sports.ru

Шамар Николсон выступал за московский "Спартак" с сентября 2023 года по февраль 2025 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 57 матчей и записал на свой счет 16 забитых мячей и 6 голевых передач. На данный момент форвард является игроком мексиканского клуба "Тихуана", также он выступал за "Шарлеруа", "Клермон" и белорусский "МЛ Витебск". Рыночная стоимость 29-летнего ямайца оценивается порталом Transfermarkt в 2 миллиона евро.

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