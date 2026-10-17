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Голкипер "Динамо" Лещук рассказал, чего стоит ожидать от матча с ЦСКА

Голкипер московского "Динамо" Игорь Лещук рассказал, как может сложиться встреча с ЦСКА.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Лещука, встреча с ЦСКА может пройти по разным сценариям.

- Будет тяжело. Возможно, в начале игра будет скучноватой, потому что обе команды подойдут к ней с осторожностью, а потом может произойти вспышка, буря — и начнется рубилово.

А может это все будет и с первых минут, посмотрим. Но точно будет интересно. Это дерби, игра за первое место. Насколько знаю, на стадионе будет аншлаг и будет сумасшедшая атмосфера на трибунах, - приводит слова Лещука "Матч ТВ".

В воскресенье, 18 октября, московское "Динамо" примет на домашнем стадионе ЦСКА в матче 11 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 16:15 по столичному времени. Напомним, что после десяти сыгранных туров бело-голубые возглавляют турнирную таблицу российского чемпионата с 22 набранными очками, "армейцы" располагаются на второй строчке с таким же количеством баллов в своем активе.

В десятом туре чемпионата России команда Сандро Шварца одержала выездную победу над "Рубином" со счетом 1:0, а ЦСКА на своем поле разгромил столичную "Родину" со счетом 3:0.

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