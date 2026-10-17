Миронов оценил работу под руководством нового тренера "Ростова" Кириченко

- С Кириченко у нас отличная работа и атмосфера. Победили "Акрон" в РПЛ.
Да, уступили ЦСКА, но в Кубке продолжаем лидировать в группе, у нас девять очков. Теперь готовимся к "Балтике". С этой командой будет хорошая игра, - приводит слова Миронова "Чемпионат".
В сентябре "Ростов" отправил Джонатана Альбу в отставку с поста главного тренера - испанец занимал эту должность с февраля 2025 года. Его место занял Дмитрий Кириченко - ранее он входил в тренерский штаб южан, а также возглавлял "Уфу" и "Текстильщик".
Под руководством нового главного тренера желто-синие одержали победу над тольяттинским "Акроном" в десятом туре чемпионата России со счетом 1:0, а также уступили на выезде ЦСКА в Кубке страны со счетом 0:4.