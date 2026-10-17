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Миронов оценил работу под руководством нового тренера "Ростова" Кириченко

Полузащитник "Ростова" Алексей Миронов высказался о работе с Дмитрием Кириченко.
Фото: ФК "Ростов"
По словам Миронова, с Кириченко отлично складывается работа и выстраивается атмосфера.

- С Кириченко у нас отличная работа и атмосфера. Победили "Акрон" в РПЛ.

Да, уступили ЦСКА, но в Кубке продолжаем лидировать в группе, у нас девять очков. Теперь готовимся к "Балтике". С этой командой будет хорошая игра, - приводит слова Миронова "Чемпионат".

В сентябре "Ростов" отправил Джонатана Альбу в отставку с поста главного тренера - испанец занимал эту должность с февраля 2025 года. Его место занял Дмитрий Кириченко - ранее он входил в тренерский штаб южан, а также возглавлял "Уфу" и "Текстильщик".

Под руководством нового главного тренера желто-синие одержали победу над тольяттинским "Акроном" в десятом туре чемпионата России со счетом 1:0, а также уступили на выезде ЦСКА в Кубке страны со счетом 0:4.

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