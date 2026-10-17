"Локомотив" - "Краснодар": где бесплатно смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

В субботу, 17 октября, московский "Локомотив" примет на домашнем стадионе "Краснодар" в матче 11 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по столичному времени. Прямая трансляция встречи будет доступна на федеральном телеканале "Матч ТВ", редакция Rusfootball.info бесплатно проведет текстовую трансляцию этого матча.
По итогам десяти сыгранных туров столичный клуб занимает 13 место в турнирной таблице чемпионата России с 10 набранными очками, краснодарцы располагаются на четвертой строчке с 21 баллом в своем активе.