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"Локомотив" - "Краснодар": где бесплатно смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

"Локомотив" Москва - "Краснодар": во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча 11 тура РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
В субботу, 17 октября, московский "Локомотив" примет на домашнем стадионе "Краснодар" в матче 11 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по столичному времени. Прямая трансляция встречи будет доступна на федеральном телеканале "Матч ТВ", редакция Rusfootball.info бесплатно проведет текстовую трансляцию этого матча.

По итогам десяти сыгранных туров столичный клуб занимает 13 место в турнирной таблице чемпионата России с 10 набранными очками, краснодарцы располагаются на четвертой строчке с 21 баллом в своем активе.

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