Легионер "Спартака" рад за Батракова: показал, что у него все получается

- Да, конечно, я его помню. Мне кажется, российскому игроку не так просто уехать из чемпионата России и проявить себя в другой стране.
Но он показал, что у него все получается, я рад за него, - приводит слова Ву "Матч ТВ".
Алексей Батраков перешел в "Галатасарай" из московского "Локомотива" в летнее трансферное окно и заключил контракт до конца июня 2031 года. Всего полузащитник провел за турецкий клуб во всех турнирах семь матчей и записал на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи. В Лиге чемпионов УЕФА россиянин отличился забитым мячом во встрече с "Барселоной".