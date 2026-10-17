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Легионер "Спартака" рад за Батракова: показал, что у него все получается

Защитник "Спартака" Кристофер Ву высказался о переходе Алексея Батракова в "Галатасарай".
Фото: ФК "Галатасарай"
По словам Ву, он рад за Батракова, ведь он показал, что у него все получается в Турции.

- Да, конечно, я его помню. Мне кажется, российскому игроку не так просто уехать из чемпионата России и проявить себя в другой стране.
Но он показал, что у него все получается, я рад за него, - приводит слова Ву "Матч ТВ".

Алексей Батраков перешел в "Галатасарай" из московского "Локомотива" в летнее трансферное окно и заключил контракт до конца июня 2031 года. Всего полузащитник провел за турецкий клуб во всех турнирах семь матчей и записал на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи. В Лиге чемпионов УЕФА россиянин отличился забитым мячом во встрече с "Барселоной".

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