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Дюпин прокомментировал неудачную серию "Краснодара"

Бывший голкипер "Краснодара" Юрий Дюпин высказался об игре команды в текущем сезоне.
Фото: ФК "Краснодар"
Юрий Дюпин считает, что неудачная серия "быков" продлится недолго. Он отметил, что для ее прекращения может понадобиться всего одна победа.

"Кризис бывает у каждой команды. Вспомните чемпионский сезон "Краснодара" - там была похожая история, когда была серия без побед. Думаю, что "Краснодар" найдет выход из этой ситуации, ресурсы для этого точно есть.

Не думаю, что это будет затяжной кризис. Им нужна одна победа, и, думаю, команда придет в норму", - сказал Дюпин "Спорт-Экспрессу".

"Краснодар" потерпел одно поражение и три раза сыграл вничью в последних 4-х турах Российской Премьер-Лиги. До этого "быки" одержали 6 побед подряд. На данный момент команда Мурада Мусаева занимает четвертое место, набрав 21 очко в 10-ти встречах.

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