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"Крылья Советов" - "Факел": стартовые составы на матч 11 тура РПЛ

"Крылья Советов" - "Факел": стартовые составы на матч 11-го тура чемпионата России.
Фото: официальный сайт РПЛ
Сегодня, 17 октября, состоится матч одиннадцатого тура Российской Премьер-Лиги между самарскими "Крыльями Советов" и воронежским "Факелом". Встреча пройдет на "Солидарность Самара Арене". Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

На данный момент хозяева занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата, набрав 12 очков. Гости располагаются на 16-й строчке с 3 баллами в своем активе.

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