"Крылья Советов" - "Факел": стартовые составы на матч 11 тура РПЛ

"Крылья Советов" - "Факел": стартовые составы на матч 11-го тура чемпионата России.

Фото: официальный сайт РПЛ

Сегодня, 17 октября, состоится матч одиннадцатого тура Российской Премьер-Лиги между самарскими "Крыльями Советов" и воронежским "Факелом". Встреча пройдет на "Солидарность Самара Арене". Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.



На данный момент хозяева занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата, набрав 12 очков. Гости располагаются на 16-й строчке с 3 баллами в своем активе.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Факел