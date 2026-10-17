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Вердикт ЭСК по удалению Рубенса в игре "Рубин" - "Динамо"

В ЭСК прокомментировали удаление футболиста "Динамо" в матче РПЛ против "Рубина".
Фото: ФК "Динамо"
Экспертно-судейская комиссия обозначила, что действия футболиста бело-голубых являются агрессивным поведением. По этой причине судья верно дал ему красную карточку.

"Судья правильно удалил с поля игрока "Динамо" Рубенса после видеопросмотра. Действия игрока "Динамо" Рубенса, умышленно ударившего игрока "Рубина" Руслана Безрукова плечом в голову с применением чрезмерной силы, следует квалифицировать как агрессивное поведение, учитывая, что целью игрока был соперник, а не мяч", - написано на сайте союза.

В прошлое воскресенье, 11 октября, прошел матч 10-го тура чемпионата России между казанским "Рубином" и московским "Динамо". Встреча состоялась на "Ак Барс Арене". Хозяева потерпели поражение со счетом 0:1.

Главный арбитр удалил с поля защитника гостей Рубенса на 82-й минуте встречи.

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