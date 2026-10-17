Вердикт ЭСК по удалению Рубенса в игре "Рубин" - "Динамо"

"Судья правильно удалил с поля игрока "Динамо" Рубенса после видеопросмотра. Действия игрока "Динамо" Рубенса, умышленно ударившего игрока "Рубина" Руслана Безрукова плечом в голову с применением чрезмерной силы, следует квалифицировать как агрессивное поведение, учитывая, что целью игрока был соперник, а не мяч", - написано на сайте союза.
В прошлое воскресенье, 11 октября, прошел матч 10-го тура чемпионата России между казанским "Рубином" и московским "Динамо". Встреча состоялась на "Ак Барс Арене". Хозяева потерпели поражение со счетом 0:1.
Главный арбитр удалил с поля защитника гостей Рубенса на 82-й минуте встречи.